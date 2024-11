Peisaje de poveste pe Transalpina. Mii de oi coboara de la munte!

Imagini de poveste in muntii Gorjului. Ciobanii care au ramas cu oile la munte mai mult decat in alti ani isi coboara turmele prin zapada. Patru mii de oi au fost filmate pe Transalpina, in drumul lor spre campie, unde vor ramane pana anul viitor, cand se va topi zapada.In acest an, seceta a determinat ciobanii sa ramana mai mult la munte. Acolo nu au secat toate izvoarele ca in zonele mai joase si au avut unde sa-si adape animalele."La Novaci inca se pastreaza transhumanta. Ne bucuram ca ... citește toată știrea