Pensiile militare vor fi majorate

Senatul a adoptat in plen proiectul de modificare a Legii pensiilor militare prin care se prevede ca aceste pensii aflate in plata se indexeaza in raport cu solda sau salariul de grad sau de functie. Impact bugetar este de 4,4 miliarde lei pe an, adica 900 milioane euro.Propunerea legislativa, initiata de un grup de parlamentari de la PNL, a fost adoptata saptamana trecuta de Camera Deputatilor si a primit, luni, in Senat, ca for decizional, 91 de voturi "pentru" si 8 abtineri. Legea privind