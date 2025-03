Pensiile pensionarilor care au lucrat in conditii grele ar putea creste semnificativ

Pensionarii care au lucrat in conditii grele sau in grupe speciale de munca ar putea beneficia de majorari ale punctajului de pensie, gratie unei decizii recente a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).Dupa recalcularea pensiilor din septembrie anul trecut, aproape 4,7 milioane de pensionari au vazut schimbari, insa 900.000 dintre acestia nu au primit majorari, din cauza unui numar insuficient de ani lucrati, chiar daca au activat in conditii dificile si cu risc.Dupa recalcularea ... citește toată știrea