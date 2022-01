Pensiile speciale care cresc cu 20%

Pensiile speciale ale magistratilor se vor majora cu circa 20% din februarie, dupa ce ministrul Justitiei Catalin Predoiu a emis un ordin prin care le majoreaza magistratilor salariile, in functie de care sunt calculate si pensiile.Pensia medie de serviciu pentru magistrati era, in decembrie, de 20.159 lei, beneficiind de ea 4.452 de magistrati.Ministrul Catalin Predoiu a emis un ordin in data de 30 decembrie 2021 prin care a majorat Valoarea Sectoriala de Referinta (VSR) pentru magistrati ... citeste toata stirea