Este doliul la Partidul Ecologist Roman, filiala Gorj! O tanara de doar 25 de ani s-a stins din viata, in aceasta dimineata. Rebeca se lupta de aproximativ trei ani sa invinga o boala necrutatoare. Vestea ca o colega de-a lor a murit, a provocat un val de regrete in interiorul organizatiei.Presedintele PER Gorj, Dumitru Dan Miroiu a transmis condoleante, pe pagina de Facebook."PER Gorj transmite ... citeste toata stirea