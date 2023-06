Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au pus in executare 7 mandate de perchezitie domiciliara, in cursul zilei de azi, in judetul Gorj si un mandat de pechezitie domiciliara in judetul Neamt, la sediile sociale, punctele de lucru si domiciliile reprezentantului unei societati comerciale, din municipiul Targu Jiu, in cadrul unui dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub ... citeste toata stirea