Perchezitii domiciliare la suspecti de braconaj. Ce au gasit in casele lor!

Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, au desfasurat o ampla actiune de combatere a braconajului. In acest context, au fost puse in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara in judetele Gorj si Valcea, vizand persoane implicate in activitati ilegale de vanatoare.In urma perchezitiilor efectuate, autoritatile au ridicat mai ... citește toată știrea