Perchezitii in Gorj! 23,5 milioane de lei, furate din conturile unui fond privat de pensii

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiati si a 7 firme.In total, 15 persoane fizice si mai multe firme sunt acuzate de delapidare, complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals si fals in declaratii, in acest caz. 80 de ... citeste toata stirea