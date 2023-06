In acest moment, in judetele Hunedoara, Bihor, Caras Severin si Gorj, sunt in derulare 6 perchezitii domiciliare, efectuate de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Avrig, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.In cauza, s-a retinut faptul ca, din anul 2021 si pana in prezent, ... citeste toata stirea