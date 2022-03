Perchezitii in trei judete din Oltenia

Zece perchezitii au fost facute, miercuri, de politistii din Olt, in trei judete, intr-un dosar in care fostul administrator al unei firme este acuzat ca a sustras din incasarile societatii pentru el si alte persoane suma de 500.000 de lei. Acest lucru a dus la intrarea in insolventa a firmei respective.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Olt au facut, miercuri, zece perchezitii la domiciliile unor persoane fizice, din judetele Olt, Dolj si Valcea, banuite de ... citeste toata stirea