Perchezitii la Ambulanta

Mai multe perchezitii au loc, joi, 31 octombrie, la Serviciul Judetean de Ambulanta Dolj, intr-un dosar care vizeaza suspiciuni de luare de mita in schimbul unor angajari. Sunt perchezitionate si locuinte, dar si sediul Spitalului CFR din Craiova. Potrivit DNA, sunt vizati functionari publici si complici ai acestora.Este vorba despre angajari facute in perioada 2023 - 2024. In dosar ar fi vizate persoanele din comisiile de concurs pentru angajari, precum si seful Serviciului de Ambulanta Dolj. ... citește toată știrea