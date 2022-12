Perchezitionati pentru vanzare ilegala de tutun

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetul Calarasi.Locuintele vizate sunt ale unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate ... citeste toata stirea