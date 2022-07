Pericol major pentru turistii care merg la mare. Ce s-a descoperit in apa Marii Negre, in plin sezon estival

Pericol urias pentru turistii care aleg litoralul. Apa Marii Negre este cea mai poluata din Europa, arata un raport european.Circa 90 de substante care pun in pericol viata oamenilor sunt prezente in apa Marii Neagre, adica de doua ori mai mult ca in Marea Mediterana.Rapoartele indica faptul ca apa Marii Negre este cea mai murdara din Europa, infestata cu substante reziduale.Informatiile sunt precizate de proiectul EU4EMBLAS - European Union for Improving Environmental Monitoring in the ... citeste toata stirea