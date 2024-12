Pericole publice, pe sosea

Doi gorjeni sunt cercetati penal dupa ce au fost trasi pe dreapta, iar politistii de la Rutiera i-au pus sa sufle in etilotest. Erau beti crita. Un sofer din Balesti, beat manga, a refuzat sa mearga la spital, asa cum prevede legea, ca sa-i fie prelevate probe de sange. Asa ca i s-a mai adaugat o infractiune in dosarul penal.E corba de un barbat de 60 de ani din satul Tamasesti care a fost tras pe dreapta pe o strada din Targu Jiu. Avea o alcoolemie de 1,13 la mie. In cauza, politistii au ... citește toată știrea