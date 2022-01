Pericolul asfixiei cu monoxid de carbon. Batrana decedata intr-un sat din Gorj. Fiul supravietuieste

O femeie de 75 de ani, din comuna Danesti, judetul Gorj, si-a pierdut viata ca urmare a intoxicatiei cu monoxid de carbon, iar fiul ei a fost salvat in ultimul moment. Lucratorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au intervenit si au gasit-o pe femeie decedata, iar fiul sau era in stare de inconstienta. "In jurul orei 09:00, am fost anuntati prin numarul unic de urgenta 112, despre faptul ca doua persoane ar fi intoxicate cu monoxid de carbon intr-o locuinta din satul ... citeste toata stirea