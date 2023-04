Misiune incheiata cu succes pentru salvamontistii gorjeni! Noaptea trecuta ei au fost solicitati sa intervina in cazul unei persoane care se ratacise in zona Varful Plopu- Valea Gilortului din Masivul Parang.Dupa cateva ore de cautari salvatorii din baza Salvamont Ranca au venit cu o veste buna:"Salvamontistii gorjeni au reusit sa gaseasca persoana disparuta si au transportat-o in locatia unde era asteptata de catre apartinatori", au transmis acestia.In total, in ultimele 24 de ore, la ... citeste toata stirea