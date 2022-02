Perspectiva: 2.000 de concedieri pana la sfarsitul anului la o companie de stat din sectorul energetic

Aproximativ 2.000 de persoane din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de energie pe carbune din Romania, isi vor pierde locurile de munca pana la finalul acestui an. Concedierile sunt prevazute in Planul de Restructurare si Decarbonare al companiei, care a fost aprobat de catre Comisia Europeana la sfarsitul lunii ianuarie.Acest Plan prevede acordarea unor ajutoare financiare in valoare de 2,7 miliarde de euro pana in anul 2026, pentru a sprijini compania ... citeste toata stirea