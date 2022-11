Pesta a mutat Ignatul in noiembrie, in multe localitati din Gorj. "Au taiat si noaptea, cu lanterna, de frica!"

Pesta a mutat Ignatul in noiembrie. A mai ramas o luna pana la Craciun, dar multi gorjeni au inceput deja sa sacrifice porcul din gospodarii. De teama ca s-ar putea imbolnavi si ar putea ramane fara ei, oamenii taie deja porcii si spun ca, in acest ritm, traditiile risca sa dispara.In comuna gorjeana Barbatesti, zeci de localnici au taiat deja porcii. "Am avut doi si i-am taiat. Mi-a fost teama ca vine pesta mai aproape si ramanem fara ei. Dupa ce ca s-au scumpit toate, sa mai ramanem si fara ... citeste toata stirea