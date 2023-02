Peste 100 de apeluri la numarul de urgenta 112. ISU Gorj a intervenit in zonele cu probleme

In urma cutremurului produs ieri, ISU Gorj a inregistrat peste 100 de apeluri din partea cetatenilor. Problemele semnalate faceau referire la fisuri aparute la nivelul cladirilor sau la elementele de constructie de pe fatadele cladirilor care s-au desprins sau care au fost afectate si puneau in pericol pietonii.Echipele de interventie ale ISU au intervenit in zonele cu probleme si au transmis ca nu exista victime.De asemenea, pe parcursul zilei de ieri au fost stabilite echipaje care au ... citeste toata stirea