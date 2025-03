Peste 20 de elevi din Targu Jiu, la Olimpiada Nationala de Informatica

Peste 20 de elevi din Targu Jiu au reusit performanta de a se califica la Olimpiada Nationala de Informatica, in acest an. Cei mai multi, 19, provin de la Colegiul National "Spiru Haret". De asemenea, de la Colegiul National "Tudor Vladimirescu", 7 elevi vor participa la aceasta competitie.Colegiul National "Spiru Haret" ramane in topul "scolilor de informatica" din Romania! 19 elevi calificati la etapa nationala a Olimpiadei de Informatica, a transmis CNSH pe pagina de Facebook a institutiei. ... citește toată știrea