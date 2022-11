Peste o mie de locuri de munca din Gorj raman neocupate. Director: "Pandemia a creat disfunctionalitati"

Aproape 1.200 de locuri de munca vacante la nivelul judetului Gorj, una dintre cauze fiind reprezentata de necorelarea ofertei cu calificarile persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Totodata, si pandemia a schimbat complet comportamentele angajatorului si angajatului.Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj, Romeo Chiriac, afirma ca multi dintre gorjeni prefera sa mearga in strainatate: "Multi sunt reticenti in ceea ce priveste mobilitatea de la ... citeste toata stirea