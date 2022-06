Pietonul ranit in noaptea de joi spre vineri a murit! Incidentul s-a petrecut in comuna Turcinesti. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele soferitei care a provocat acest accident rutier."Din primele date, un autoturism condus de o femeie de 50 de ani, din Turcinesti, a acrosat un pieton care se deplasa neregulamentar pe DJ 664 Turcinesti. In urma accidentului, a rezultat ranirea acestuia, fiind ulterior ... citeste toata stirea