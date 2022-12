Pieton lovit de masina. Update: Victima este o tanara in varsta de 15 ani!

Un pieton a fost ranit dupa ce a fost lovit de o masina. Victima, o tanara in varsta de 15 ani, se afla pe trecerea de pietoni.Evenimentul a avut loc in zona CAM din Targu Jiu."La data de 15 decembrie a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier cu victime.Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca un barbat de 64 de ani, din comuna Musetesti, in timp ce conducea un autoturism pe ... citeste toata stirea