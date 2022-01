Pirvulescu (FNME): In loc sa castigam noi banii, ii castiga smecherii!

"In loc sa castigam noi banii din piata, ii castiga smecherii!" O spune un sindicalist vocal din Complexul Energetic Oltenia in criza majora de energie pe care o traverseaza tara noastra. Degeaba s-au marit preturile la energie, ca producatorul din Gorj nu are vreo sansa de a-si rotunji in vreun fel veniturile. Motivul? A facut contracte in ultimii doi ani pe termen lung, la preturile de la acea vreme, si acum vinde energie sub nivelul pietei. Societatea are peste 200 de contracte pe termen ... citeste toata stirea