Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia a fost aprobat de Comisia Europeana. Compania va beneficia de 2,7 miliarde de euro

Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai important producator de energie electrica pe baza de carbune din Romania, va beneficia de un ajutor de restructurare in valoare de 2,7 miliarde de euro. Planul de Restructurare a companiei cu sediul in Targu Jiu a fost aprobat, miercuri, 26 ianuarie, de Comisia Europeana (CE). Anuntul a fost publicat pe site-ul CE."Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda societatii de energie ... citeste toata stirea