Planul primarului cu fostul centru pentru adultii cu boli neuropsihice

Locatia in care a functionat Centrul pentru adultii cu boli neuropsihice din Balteni are lacatul pus de mai bine de 15 ani, de cand centrul a fost mutat la Targu-Jiu. Sa nu lase cladirea sa se degradeze autoritatile locale din Balteni vor sa faca aici un camin de batrani. Centrul a pastrat numele localitatii, desi locatia nu mai este aceea.In prezent, la parterul fostului centru, in birourile functionarilor isi desfasoara activitatea politistii de la Postul de Politie Balteni.Autoritatile ... citeste toata stirea