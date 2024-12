Planul rosu de interventie, activat la Cosereni

Accident grav la Cosereni, Ilfov, in care au fost implicate un autocar cu 32 de persoane si un tir. A fost activat Planul Rosu de interventie.Accidentul a avut loc in localitatea Cosereni, intre un autocar si un tir. Din primele informatii, in autocarul implicat in accident se aflau 32 de persoane."Pentru gestionarea eficienta a evenimentului si ... citește toată știrea