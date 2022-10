Planurile de viitor ale OMV includ CE Oltenia. Proiecte de 400 de milioane de euro

OMV Petrom si-a anuntat planurile de viitor: si-a propus ca pana in 2030 sa puna in functiune o capacitate mai mare de 1 GW de energie din surse regenerabile, inclusiv prin parteneriatul cu CE Oltenia.Cele doua companii vor investi 400 de milioane de euro in constructia a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totala de circa 450 MW. Circa 70% din suma este finantata prin Fondul de Modernizare.Parcurile fotovoltaice vor fi construite la Isalnita, Tismana, Rosia si Rovinari, pe ... citeste toata stirea