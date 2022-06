Planurile unui oras in strategia de dezvoltare

A fost lansata spre consultare publica "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Orasului Rovinari 2021-2027"! Autoritatile locale transmit populatiei ca documentul va fi mentinut pentru consultare pana pe 4 iulie 2022. In tot acest timp, cei care au solutii sau sugestii privind dezvoltarea orasului sunt asteptati sa le transmita in termen.Proiectul privind "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Orasului Rovinari 2021-2027" poate fi consultat, in format electronic, pe site-ul primariei, ... citeste toata stirea