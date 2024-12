Plimbarea cu ATV-ul le-a adus dosare penale

Doi turisti minori s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus ATV-uri in statiunea Ranca, din judetul Gorj, desi nu aveau permis. Acestia au fost opriti in trafic de politisti."La data de 25 decembrie 2024, politisti din cadrul Politiei Orasului Novaci au depistat in trafic un tanar, de 17 ani, din comuna Alunu, judetul Valcea, in timp ce ar fi condus un ATV pe DN 67 C ZTM Ranca, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In urma verificarilor efectuate, s-a ... citește toată știrea