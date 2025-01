Plimbari cu caii la o pensiune din Gorj

O pensiune din Gorj vine in sprijinul turistilor cu o oportunitate mai deosebita de petrecere a timpului, dar si de relaxare. Plimbari in natura pe cal este ceea ce propune o pensiune din Tismana turistilor care se cazeaza la pensiune si nu numai.Aladin, Suru si Codrut sunt vedetele pensiunii Plaiul Castanilor din satul Gornovita de la Tismana. Cei trei cai ofera momente unice de relaxare, dar si e experienta care trebuie traita macar o data-n viata."Noi am dat drumul la afacere din 2019 si ... citește toată știrea