Plin de turisti la Ranca

Partiile din statiunea Ranca sunt arhipline in aceste zile libere. Mai sunt doua zile de distractie pentru multi turisti asa ca au ales sa-si prelungeasca vacanta la munte mai ales ca au avut parte de vreme buna si de conditii perfecte pentru schi.Mii de turisti sunt in statiune. Toate cabanele si pensiunile sunt ocupate pana marti, cand turistii se vor intoarce acasa. Partiile au fost adevarate furnicare. "Este foarte frumos, dar foarte aglomerat. Venim in fiecare an la Ranca, dar nu-mi ... citește toată știrea