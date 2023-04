Din vara lui 2020, consilierii municipali au aprobat proiectul prin care Primaria Targu Jiu a alocat peste 560 de mii de lei sa reabiliteze cladirea in care functioneaza Centrul "Brancusi", monument istoric vechi de aproape un secol.In 2021, a fost organizata licitatia si apoi atribuita lucrarea. In opt luni, proiectul ar fi trebuit sa fie gata. Suntem in aprilie 2023, si nu se vede luminita de la capatul tunelului. De fapt, e atat de "intuneric" in privinta acestui proiect de reabilitare, ... citeste toata stirea