Plugusor cu scop nobil. Colindatorii din Telesti care canta Plugusorul pentru copii bolnavi

Un grup de tineri din satul Telesti a luat decizia de a adauga un scop nobil traditiei colindatului cu "Plugusorul": sa ajute copiii care au nevoie de tratamente medicale, dar a caror familii nu isi permit costurile acestora. Aceasta initiativa a fost un succes si a continuat si in anii urmatori, devenind o traditie locala.Traditia "Plugusorului" a devenit un simbol al solidaritatii si al bunatatii in comuna Telesti. Plugul, tras de cal, este purtat de flacai frumosi in straie populare, iar ... citește toată știrea