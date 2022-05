Podul in forma de arc din zona Lainici prinde contur. Se monteaza ultimele grinzi

Lucrarile la podul peste raul Jiu din zona Lainici, de pe Drumul National 66, se apropie de finalizare, urmand ca in zilele urmatoare sa fie turnate ultimele grinzi. Etapa urmatoare va consta in betonare podului. "Mai sunt 13 de montat si gata, toate cele 90 de grinzi ale podului peste Jiu de pe DN 66, in zona Lainici, sunt pe pozitie si se poate trece la etapa urmatoare, betonarea placii", au transmis reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova.Din cauza ca in ... citeste toata stirea