Podurile de pe drumurile nationale din Gorj vor fi verificate, dupa cutremur

Lucratorii de la Drumurile Nationale vor verifica toate podurile, dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 4 pe scara Richter a avut loc in judetul Gorj. Cutremurul a fost resimtit in mai multe localitati din judetul Gorj. Lucratorii de la Drumurile Nationale au inceput verificarea podurilor. "Angajatii SDN Targu Jiu inspecteaza toate podurile de pe reteaua de drumuri nationale aflate in administrare, ca urmare a cutremurului care a avut loc in aceasta dimineata in judetul Gorj. De altfel s-au ... citeste toata stirea