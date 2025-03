Politia cauta un sofer care sfideaza toate regulile

IPJ Gorj a demarat verificari dupa ce, in spatiul public, au aparat imagini din Targu Jiu, cu un sofer care sfideaza toate regulile de circulatie.Acesta a trecut pe culoarea rosie a semaforului, in apropiere de o trecere de pietoni, evitand la limita mai multi pietoni care asteptau sa traverseze regulamentar strada. Ulterior, soferul a intrat pe contrasens in sensul giratoriu, generand panica printre ceilalti conducatori ... citește toată știrea