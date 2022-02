Politia face campanie dupa sirul de alerte cu bomba ce s-au dovedit false

In ultima perioada, la nivelul Politiei Romane, au fost semnalate apeluri la numarul de urgenta 112, prin intermediul carora persoane necunoscute sesizeaza amplasarea unor dispozitive explozive in diverse locuri, inclusiv unitati de invatamant.Legislatia din Romania prevede ca "alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie, se pedepseste cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activitati in folosul comunitatii. De asemenea, apelarea ... citeste toata stirea