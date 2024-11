Politist decedat la 21 de ani

Un agent de la postul de politie Ghizela, Timis, a murit joi seara, in timp ce se afla la munca. Agentul era in cladirea postului de politie impreuna cu un coleg, cand, la un moment dat, s-a ridicat de la birou si, in cateva secunde, s-a prabusit la pamant.Colegul tanarului a inceput imediat manevrele de resuscitare si a solicitat ajutorul serviciilor de urgenta. Doua autospeciale de ambulanta din Faget si Lugoj s-au deplasat la Ghizela.Personalul medical a efectuat zeci de minute de ... citește toată știrea