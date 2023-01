Politist din Rovinari, condamnat in urma unui scandal la care a intervenit

Un agent din cadrul Politiei Orasului Rovinari a fost condamnat de Judecatoria Targu Jiu la o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de sustragere ori distrugere de probe ori de inscrisuri, dupa ce a intervenit intr-un scandal cu focuri de arma in comuna Farcasesti."Condamna inculpatul Stioclei Constantin, la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de sustragere ori distrugere de probe ori de inscrisuri, fapta din data de 17. ... citeste toata stirea