Politist din Targu Jiu, agresat

Un politist de 51 de ani, angajat al IPJ Gorj, aflat in timpul liber, a sesizat astazi Politia cu privire la faptul ca, in jurul orei 13:30, ar fi fost agresat de un barbat, in timp ce se afla pe raza municipiului Targu Jiu.Politistii care s-au deplasat la locul sesizarii, l-au ... citește toată știrea