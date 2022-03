Politist retinut pentru luare de mita

Un politist din Valcea a fost retinut intr-un dosar de luare de mita. Politistul ar fi primit peste 15.000 de euro pentru a da informatii confidentiale din dosare DIICOT.Potrivit Directiei Nationale Anticoruptie, Mihai Dandea, politist in Valcea, este acuzat de luare de mita in forma continuata.Probele din ordonanta procurorilor arata ca politistul, incepand din toamna anului 2020 si pana in luna martie a.c., ar fi pretins periodic bani de la o persoana ... citeste toata stirea