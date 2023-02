Politisti retinuti dupa ce au luat mita de la soferi

Cinci politisti rutieri au fost retinuti, pentru 24 de ore, pentru ca ar fi luat mita de la soferii pe care i-au oprit in trafic. Agentii, din judetul Brasov, sunt acuzati de trafic de influenta, abuz in serviciu si fals intelectual.Faptele ar fi avut loc in cursul ultimului an. Politistii le-ar fi pretins mita diferite sume de bani, bunuri sau valori, printre care si mese la restaurant, soferilor pentru a-i scapa de amenzile privind abaterile din trafic.Anchetatorii au facut 18 perchezitii ... citeste toata stirea