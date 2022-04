Politistii au confiscat zeci de arme

Politistii au confiscat miercuri, in cadrul unei actiuni desfasurate la nivel national 88 de arme letale si neletale, dar si peste 1.200 de cartuse.Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii au efectuat, miercuri, la nivel national, 33 de actiuni si 207 controale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale din domeniul armelor, explozivilor si substantelor periculoase.Dintre acestea, in domeniul armelor, au fost derulate 29 de actiuni si 174 de controale, in urma carora au fost ... citeste toata stirea