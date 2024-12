Politistii, cu ochii pe turistii din Ranca

Politisti din cadrul Politiei Orasului Novaci au identificat luni in trafic un barbat de 22 de ani, din Aninoasa, in timp ce ar fi condus un ATV pe DN 67 C-ZTM Ranca, iar in urma verificarilor in bazele de date s-a constatat ca acesta figureaza cu dreptul de a conduce suspendat.De asemenea, politistii au stabilit ca ATV-ul i-a fost incredintat de catre un barbat de 43 de ani, din Aninoasa, care avea cunostinta despre faptul ca acesta nu are dreptul de a conduce pe drumurile publice.In cauza, ... citește toată știrea