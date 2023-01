Politistii din Gorj si din Valcea, radare in cascada

Politistii din judetele Gorj si Valcea au efectuat, in cursul zilei de ieri, o actiune pentru combaterea nerespectarii regimului legal al vitezei. Astfel, au fost retinute 34 de permise de conducere si au fost aplicate 160 de sanctiuni contraventionale.La data de 4 ianuarie, in intervalele orare 10.00-13.00 si 15.00-17.30, politistii rutieri au actionat, in sistem cascada, in scopul combaterii nerespectarii regimului legal al vitezei, pe principalele tronsoane de drum din judetele Gorj si ... citeste toata stirea