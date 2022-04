Politistii rutieri au aplicat peste 130 de amenzi in municipiul Targu Jiu in doar doua ore VIDEO

Politistii rutieri au actionat, in dimineata de marti, 5 aprilie, intre orele 7.00 si 9.00, in municipiul Targu-Jiu, pentru "cresterea gradului de disciplina in trafic si pentru combatarea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere". Politistii au aplicat 135 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 37.290 de lei, 17 fiind aplicate pentru depasirea regimului legal de viteza, 40 pentru nepurtarea centurii de siguranta, 12 pentru oprirea neregulamentara, 1 pentru conducerea ... citeste toata stirea