Politistul care a impuscat un caine, pus sub control judiciar

Dupa ce a petrecut o noapte in spatele gratiilor, un politist din cadrul IPJ Gorj a fost plasat sub control judiciar. El este cercetat pentru pentru comiterea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor, uz de arma letala fara drept si schingiuirea animalelor.El ar fi impuscat un caine cu o arma de vanatoare dupa ce patrupedul ar fi sarit gardul si i-ar fi intrat in curte. Politistul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.Procurorii au transmis cum s-a ... citeste toata stirea