Pompierii, ingroziti dupa ce au stins focul: Am gasit animale carbonizate

Pompierii gorjeni continua actiunea prin care isi propun sa convinga gorjenii sa renunte la incendierile miristilor. Salvatorii trag noi semnale de alarma si spun ca, pe langa campuri si paduri arse, incendiile de vegetatie polueaza si distrug fauna. Nu de putine ori, pompierii au gasit animale carbonizate in arderile necontrolate.Pompierii au mers in teren nu doar sa stinga focurile scapate de sub control, ci si pentru a-i sfatui pe gorjeni sa renunte la aceasta practica. Au implicat in ... citeste toata stirea