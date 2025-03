Ponta candideaza cu sloganul lui Trump

Victor Ponta, fost lider al Partidului Social Democrat (PSD), fost prim-ministru si deputat de Gorj in mai multe mandate, si-a anuntat oficial candidatura independenta la alegerile prezidentiale din 2025. El a ales sloganul Romania in primul rand, care este mai degraba o traducere in limba romana a devizei lui Trump, America First.Acest slogan starnieste discutii in spatiul public, ... citește toată știrea